Российские силы разбомбили аэродром ВСУ в Николаевской области

Мартыновский аэродромм и военная часть в Николаевской области Украины попали под удар Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ). Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

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«В 13:50 были нанесены удары по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области», — заявил он.

По словам Лебедева, ВС РФ около 12:20 (Мск) также нанесли удар по военной части, которая находится в окрестностях Бугских высот.

Российским военным удалось уничтожить тяжёлую технику, заявил николаевский подпольщик.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Bild заявил, что российские военные продвигаются «все дальше и дальше», ВСУ не смогут противостоять этому с текущей нехваткой оружия.

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ФОТО: РИА Новости / Вадим Савицкий
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