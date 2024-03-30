Российские силы разбомбили аэродром ВСУ в Николаевской области

«В 13:50 были нанесены удары по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области», — заявил он.

По словам Лебедева, ВС РФ около 12:20 (Мск) также нанесли удар по военной части, которая находится в окрестностях Бугских высот.

Российским военным удалось уничтожить тяжёлую технику, заявил николаевский подпольщик.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Bild заявил, что российские военные продвигаются «все дальше и дальше», ВСУ не смогут противостоять этому с текущей нехваткой оружия.