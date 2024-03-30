Российские силы разбомбили аэродром ВСУ в Николаевской области
Мартыновский аэродромм и военная часть в Николаевской области Украины попали под удар Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ). Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«В 13:50 были нанесены удары по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области», — заявил он.
По словам Лебедева, ВС РФ около 12:20 (Мск) также нанесли удар по военной части, которая находится в окрестностях Бугских высот.
Российским военным удалось уничтожить тяжёлую технику, заявил николаевский подпольщик.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Bild заявил, что российские военные продвигаются «все дальше и дальше», ВСУ не смогут противостоять этому с текущей нехваткой оружия.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Цыганова отложила юбилейный тур после теракта в «Крокусе»
- Российские силы разбомбили аэродром ВСУ в Николаевской области
- В Нидерландах задержали подозреваемого и освободили заложников в кафе
- Валерия перенесла свое шоу на осень после теракта в «Крокусе»
- Десятки дипломатов выразили соболезнования о жертвах теракта в «Крокусе»
- «Реквием по упущенным возможностям»: В Киеве заговорили о переговорах с РФ
- После обстрела белгородского хутора Мухин жители остались без света
- В Нидерландах неизвестный удерживает посетителей кафе в заложниках
- В Кремле прокомментировали идею Зеленского о переговорах без выхода на границы 1991 года
- Зеленский уволил советника - основателя «Квартала-95»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru