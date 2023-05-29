Российские силы предотвратили попытку ВСУ зайти в Лобковое в Запорожье

Как отметил эксперт, ВСУ получили «достойный отпор». Рогов подчеркнул, что попытка прорыва — не первый случай на этом участке Запорожского фронта: украинские солдаты пытаются создать «иллюзию присутствия» и заставить армию России оттянуть силы на эту территорию.

«Но наша разведка благодаря БПЛА, тепловизорам и другим современным техническим средствам ... все видит», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Ранее Рогов предупредил, что ВСУ готовят операцию по захвату Запорожской АЭС при форсировании Днепра, напоминает Ura.ru.

