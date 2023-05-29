Российские силы предотвратили попытку ВСУ зайти в Лобковое в Запорожье
Российские военные пресекли попытку украинских войск зайти в поселок Лобковое Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Как отметил эксперт, ВСУ получили «достойный отпор». Рогов подчеркнул, что попытка прорыва — не первый случай на этом участке Запорожского фронта: украинские солдаты пытаются создать «иллюзию присутствия» и заставить армию России оттянуть силы на эту территорию.
«Но наша разведка благодаря БПЛА, тепловизорам и другим современным техническим средствам ... все видит», — написал Рогов в своем Telegram-канале.
Ранее Рогов предупредил, что ВСУ готовят операцию по захвату Запорожской АЭС при форсировании Днепра, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru