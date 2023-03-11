Рогов сообщил о переброске ВСУ с запорожского направления в район Артемовска

По его словам, при этом группировка ВСУ в районе Запорожья не уменьшается.

«Замечена переброска туда мобилизованных, подразделений, находящихся на ротации, и обученных на Западе вэсэушников», — указал Рогов.

Глава движения «Мы вместе с Россией» подчеркнул, что на Запорожском участке линии соприкосновения сейчас сконцентрировано 70 тысяч украинских военных.

