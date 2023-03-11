Рогов сообщил о переброске ВСУ с запорожского направления в район Артемовска
Украинская армия перебрасывает подразделения с Запорожского направления в район Артемовска в Донецкой народной республике. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с ТАСС.
По его словам, при этом группировка ВСУ в районе Запорожья не уменьшается.
«Замечена переброска туда мобилизованных, подразделений, находящихся на ротации, и обученных на Западе вэсэушников», — указал Рогов.
Глава движения «Мы вместе с Россией» подчеркнул, что на Запорожском участке линии соприкосновения сейчас сконцентрировано 70 тысяч украинских военных.
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