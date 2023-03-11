Боец ЧВК «Вагнер» рассказал подробности о штурме на юге Артемовска
Российские бойцы на юге Артемовска штурмовали практически каждый дом. Об этом рассказал член ЧВК «Вагнер» РИА Новости.
По его словам, в каждом здании в южной части Артемовска находилось по несколько групп противника сразц.
«Практически каждый дом «штурмился». В каждом доме находились по несколько групп противника», — цитирует бойца RT.
Ранее «Русская весна» сообщила, что бойцы частной военной компании «Вагнер» атакуют на Артемовском направлении в Донецкой народной республике, пытаясь прорвать оборону украинских войск на разных флангах.
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