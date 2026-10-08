Генерал Евкуров рассказал о новой тактике наступления ВС России в зоне СВО

Заместитель министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров рассказал, что новая тактика наступления предполагает одновременный штурм позиций силами одних подразделений и закрепление на занятых рубежах другими, пишет ТАСС.

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По его словам, в ходе боевых действий военные столкнулись с артиллерией противника, началась контрбатарейная борьба, поэтому бойцам пришлось учиться новому.

Есть изменения в подходах к продвижению. Для этого создали новую тактику: пока одни части двигаются, другие закрепляются. Так и появились новые подразделения. Евкуров назвал это новой формой боевых действий.

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Ягодкин
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФАрмия

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