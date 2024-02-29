Российские подразделения закрепились в селе Работино
Российские военные закрепились в населенном пункте Работино в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны.
«Благодаря грамотному планированию операций со стороны командования группировки войск "Днепр", нашим мотострелкам удается застать противника врасплох, занять и закрепиться на их опорных пунктах внутри населенного пункта», — отметили в ведомстве.
В Минобороны подчеркнули, что операцию по штурму украинских позиций в районе Работино организовали во взаимодействии со всеми видами и родами войск. Так, были задействованы воздушная и наземная разведка, бойцы провели мощную артподготовку.
Отмечается, что мотострелки продолжают штурмовые действия в районе Работино.
На минувшей неделе глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские подразделения вошли в населенный пункт, напоминает телеканал «360». Как сообщал председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, ВС РФ взяли под контроль южную часть села, отмечает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru