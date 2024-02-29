Российские подразделения закрепились в селе Работино

«Благодаря грамотному планированию операций со стороны командования группировки войск "Днепр", нашим мотострелкам удается застать противника врасплох, занять и закрепиться на их опорных пунктах внутри населенного пункта», — отметили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что операцию по штурму украинских позиций в районе Работино организовали во взаимодействии со всеми видами и родами войск. Так, были задействованы воздушная и наземная разведка, бойцы провели мощную артподготовку.

Отмечается, что мотострелки продолжают штурмовые действия в районе Работино.

На минувшей неделе глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские подразделения вошли в населенный пункт, напоминает телеканал «360». Как сообщал председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, ВС РФ взяли под контроль южную часть села, отмечает РЕН ТВ.

