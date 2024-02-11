Тульские десантники водрузили российский триколор в центре освобождённого села Весёлое в Донбассе. сообщает РИА Новости.





Военные установили российский флаг около мемориала погибшим в Великой Отечественной войне.



Населённый пункт Весёлое (ДНР) у Вооруженных сил Украины (ВСУ) отбили

российские гвардейцы-десантники

«Честь и хвала им! Слава ВДВ!» — произнес командир подразделения.



По его словам, бойцы посвятили эту победу дедам и прадедам, боровшимся с фашизмом и нацизмом, отмечает RT.

Ранее российский постпред при организации Василий Небензя на заседании Совбеза ООН сообщил, что Россия начала специальную военную операцию, чтобы закончить войну, развязанную Украиной против населения Донбасса, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





