Российские десантники установили триколор в селе Весёлое в Донбассе

Тульские десантники водрузили российский триколор в центре освобождённого села Весёлое в Донбассе. сообщает РИА Новости.


Военные установили российский флаг около мемориала погибшим в Великой Отечественной войне.

Населённый пункт Весёлое (ДНР) у Вооруженных сил Украины (ВСУ) отбили

российские гвардейцы-десантники

«Честь и хвала им! Слава ВДВ!» — произнес командир подразделения.

По его словам, бойцы посвятили эту победу дедам и прадедам, боровшимся с фашизмом и нацизмом, отмечает RT.

Ранее российский постпред при организации Василий Небензя на заседании Совбеза ООН сообщил, что Россия начала специальную военную операцию, чтобы закончить войну, развязанную Украиной против населения Донбасса, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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