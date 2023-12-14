«Обязательно приеду!»: Путин пообещал скоро посетить Донбасс

Президент РФ Владимир Путин пообещал скоро посетить Донбасс, отвечая на вопрос журналиста из Луганска, который пригласил его в гости.

«Обязательно приеду. Я был, но так, незаметно… Проехал по Луганску… У вас все скромно, но чисто и аккуратно. Это говорит о культуре людей, которые там живут», - сказал президент.

Ранее Путин оценил ситуацию на передовой спецоперации.

По его словам, практически по всей линии соприкосновения российские силы улучшают свое положение. Практически все находятся в активной стадии боевых действий, на всем протяжении идет улучшение положения войск РФ.