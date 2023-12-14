«Обязательно приеду!»: Путин пообещал скоро посетить Донбасс
Президент РФ Владимир Путин пообещал скоро посетить Донбасс, отвечая на вопрос журналиста из Луганска, который пригласил его в гости.
«Обязательно приеду. Я был, но так, незаметно… Проехал по Луганску… У вас все скромно, но чисто и аккуратно. Это говорит о культуре людей, которые там живут», - сказал президент.
Ранее Путин оценил ситуацию на передовой спецоперации.
По его словам, практически по всей линии соприкосновения российские силы улучшают свое положение. Практически все находятся в активной стадии боевых действий, на всем протяжении идет улучшение положения войск РФ.
Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией. Мероприятие проходит в Гостином дворе.
Организаторы сообщили, что Путину поступило больше двух миллионов вопросов. Российские федеральные телеканалы закладывают на «Итоги года с Владимиром Путиным» около трех часов эфирного времени.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что большая часть вопросов граждан касается спецоперации и социальной сферы. Также людей волнует экономическая ситуация, «интересуются, насколько у нас сильный запас прочности», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru