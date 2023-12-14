«Обязательно приеду!»: Путин пообещал скоро посетить Донбасс

Президент РФ Владимир Путин пообещал скоро посетить Донбасс, отвечая на вопрос журналиста из Луганска, который пригласил его в гости.

«Обязательно приеду. Я был, но так, незаметно… Проехал по Луганску… У вас все скромно, но чисто и аккуратно. Это говорит о культуре людей, которые там живут», - сказал президент.

Ранее Путин оценил ситуацию на передовой спецоперации.

По его словам, практически по всей линии соприкосновения российские силы улучшают свое положение. Практически все находятся в активной стадии боевых действий, на всем протяжении идет улучшение положения войск РФ.

Путин заявил, что ситуация с обеспечением военных в зоне СВО дронами улучшается

Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией. Мероприятие проходит в Гостином дворе.

Организаторы сообщили, что Путину поступило больше двух миллионов вопросов. Российские федеральные телеканалы закладывают на «Итоги года с Владимиром Путиным» около трех часов эфирного времени.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что большая часть вопросов граждан касается спецоперации и социальной сферы. Также людей волнует экономическая ситуация, «интересуются, насколько у нас сильный запас прочности», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: стоп-кадр с трансляции
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