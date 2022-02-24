Российские десантники обеспечили подачу пресной воды в Крым

С помощью десанта и рейдовых отрядов вооруженных сил России на крымском направлении обеспечен выход основных сил российской армии к городу Херсон. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Уважение и бомбоубежища!» Украинцы паникуют и прячутся в метро от спецоперации

По его словам, это позволит разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на Крымский полуостров.

Украинские власти перекрыли подачу пресной воды на полуостров после вхождения Крыма в состав России.

Кроме того Конашенков отметил, что все поставленные перед группировками войск Вооружённых сил России на день задачи выполнены успешно.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал происходящее на Украине вынужденной мерой.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Минобороны РФ
ТЕГИ:КрымВойна На УкраинеРоссияДесантники
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры