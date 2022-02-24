Российские десантники обеспечили подачу пресной воды в Крым

По его словам, это позволит разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на Крымский полуостров.

Украинские власти перекрыли подачу пресной воды на полуостров после вхождения Крыма в состав России.

Кроме того Конашенков отметил, что все поставленные перед группировками войск Вооружённых сил России на день задачи выполнены успешно.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал происходящее на Украине вынужденной мерой.

