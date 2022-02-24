Путин назвал происходящее на Украине вынужденной мерой
Военная операция российских военных в Донбассе – это вынужденная мера, она стала ответом на риски в сфере безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с представителями крупного бизнеса, передает ТАСС.
«Ну просто не оставили никаких шансов поступить иначе», — сообщил Путин.
Также он отметил, что страны Запада, несмотря на российскую операцию на Украине не изменили свои позиции по вопросам безопасности в Европе.
«Я, честно говоря, даже удивлен. Ну ни на миллиметр не сдвинулись ни по одному вопросу», — добавил президент России.
Ранее директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что население России уже в ближайшем времени ощутит на себе последствия санкций из-за военной операции в Донбассе.
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