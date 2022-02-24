Путин назвал происходящее на Украине вынужденной мерой

«Ну просто не оставили никаких шансов поступить иначе», — сообщил Путин.

Также он отметил, что страны Запада, несмотря на российскую операцию на Украине не изменили свои позиции по вопросам безопасности в Европе.

«Я, честно говоря, даже удивлен. Ну ни на миллиметр не сдвинулись ни по одному вопросу», — добавил президент России.

Ранее директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что население России уже в ближайшем времени ощутит на себе последствия санкций из-за военной операции в Донбассе.

