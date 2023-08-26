Российские бойцы отразили семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские бойцы группировки войск «Центр» отразили семь атак штурмовых отрядов ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, сообщает РИА Новости.

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«Подразделения ... отразили и сорвали семь атак штурмовых отрядов 42-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ», —указал Савчук.

Противник потерял около 60 бойцов, боевую машину пехоты, бронемашину и два пикапа. Кроме того, во время контрбатарейной борьбы российские силы вскрыли и подавили около 20 артиллерийских позиций ВСУ.

«Уничтожены гаубица "Мста-Б" и 120-миллиметровый миномет противника», — добавил начальник пресс-центра.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Родионов
ТЕГИ:СпецоперацияВСУВооруженные Силы РФ

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