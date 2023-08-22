Штурмовики «Запада» продолжили наступление в районе Ольшаны. При этом подразделения украинских 14-й, 115-й и 67-й отдельных механизированных бригад попытались контратаковать в районе Петропавловки и Новоселовского, пишет «Свободная пресса».

«Упреждающим огнем артиллерии все атаки были отражены, потери противника составили более 40 военнослужащих», — подчеркнул Якимкин.

По его словам, оперативно-тактическая и армейская авиация «Запада» нанесла 12 ударов по тактическим резервам 14-й и 44-й отдельных механизированных бригад ВСУ, а также по подразделениям теробороны. В контрбатарейной борьбе были уничтожены две украинские самоходные артиллерийские установки M109 «Паладин» в районе Песочной и Шевцова Яра. Кроме того, российские бойцы ликвидировали два минометных расчета противника в районе Крахмального и Табаевки.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что воздушно-десантные войска отразили попытку наступления ВСУ на западе Артемовска, напоминает RT.

