Российские артиллеристы сорвали три попытки ВСУ провести ротацию
Артиллерия группировки войск «Запад» сорвала три попытки ВСУ провести ротацию. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
Так, на купянском направлении штурмовая и армейская авиация нанесла удары по скоплению живой силы, вооружению и технике украинских 14-й отдельной механизированной бригады и трех бригад теробороны, отмечает телеканал «360».
«Артиллерийским огнем сорваны три попытки провести ротацию подразделений ... на передовых позициях в районе населенных пунктов Двуречное, Синьковка, Табаевка», — цитирует Зыбинского РИА Новости.
Кроме того, российские военные уничтожили реактивной системой залпового огня «Град» самоходную артиллерийскую установку противника 2С3 «Акация» близ урочища Волчий, пишет «Свободная пресса».
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