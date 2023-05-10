Российские артиллеристы сорвали три попытки ВСУ провести ротацию

Артиллерия группировки войск «Запад» сорвала три попытки ВСУ провести ротацию. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Российские войска нанесли сосредоточенный удар по пунктам дислокации ВСУ

Так, на купянском направлении штурмовая и армейская авиация нанесла удары по скоплению живой силы, вооружению и технике украинских 14-й отдельной механизированной бригады и трех бригад теробороны, отмечает телеканал «360».

«Артиллерийским огнем сорваны три попытки провести ротацию подразделений ... на передовых позициях в районе населенных пунктов Двуречное, Синьковка, Табаевка», — цитирует Зыбинского РИА Новости.

Кроме того, российские военные уничтожили реактивной системой залпового огня «Град» самоходную артиллерийскую установку противника 2С3 «Акация» близ урочища Волчий, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУВооруженные Силы РФ

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