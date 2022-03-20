Российская система ПВО уничтожила украинскую баллистическую ракету «Точка-У»

Также ПВО ВС РФ в ходе спецоперации на Украине сбили в воздухе один украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Коханное, шесть беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар ТБ-2» в районе Шибенное.

Российская артиллерия поразила шесть украинских мобильных комплексов РЭБ «Буковель».

«За ночь оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 62 военных объекта Украины. Среди них: три командных пункта, одна установка реактивных систем залпового огня, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и один склад горючего, а также 52 места скопления боевой техники», - рассказал Игорь Конашенков.

Ранее российские гиперзвуковые комплексы «Кинжал» уничтожили крупную базу хранения ГСМ украинских военных в Николаевской области.

