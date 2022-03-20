ВС России поразили центр подготовки наемников на Украине

«Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций украинских вооруженных сил, где базировались прибывшие на Украину иностранные наемники, в районе населенного пункта Овруч Житомирской области», — сказал он.

По данным Минобороны, уничтожены более 100 военнослужащих и боевиков.

Также сообщалось, что 19 и 20 ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал» и крылатых ракет «Калибр» разгромлена топливная база ВСУ в Николаевской области.

