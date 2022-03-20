ВС России поразили центр подготовки наемников на Украине

ВКС России ракетным ударом поразили центр подготовки украинских Сил специальной операции под Житомиром, где находилась база иностранных наемников. Об этом сообщил в ходе утреннего брифинга Минобороны РФ официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

«Останутся в земле»: Ветеран «Альфы» рассказал, что будет с иностранными наемниками на Украине

«Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций украинских вооруженных сил, где базировались прибывшие на Украину иностранные наемники, в районе населенного пункта Овруч Житомирской области», — сказал он.

По данным Минобороны, уничтожены более 100 военнослужащих и боевиков.

Также сообщалось, что 19 и 20 ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал» и крылатых ракет «Калибр» разгромлена топливная база ВСУ в Николаевской области.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Минобороны РФ
ТЕГИ:Военные БазыВоенныеУкраинаРоссияМинобороныМинобороны РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры