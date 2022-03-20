ВС России поразили центр подготовки наемников на Украине
ВКС России ракетным ударом поразили центр подготовки украинских Сил специальной операции под Житомиром, где находилась база иностранных наемников. Об этом сообщил в ходе утреннего брифинга Минобороны РФ официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций украинских вооруженных сил, где базировались прибывшие на Украину иностранные наемники, в районе населенного пункта Овруч Житомирской области», — сказал он.
По данным Минобороны, уничтожены более 100 военнослужащих и боевиков.
Также сообщалось, что 19 и 20 ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал» и крылатых ракет «Калибр» разгромлена топливная база ВСУ в Николаевской области.
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