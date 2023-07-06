Российская авиация ударила по ВСУ в районе Клещеевки
Российская авиация ударила по живой силе и технике украинских войск в районе Клещеевки в Донецкой народной республике. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
«Авиацией группировки нанесены ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы в районе населенного пункта Клещеевка», — цитирует Астафьева РИА Новости.
По словам начальника пресс-центра, российский вертолет Ми-35 уничтожил бронетранспортер ВСУ противотанковой управляемой ракетой, пишет Газета.ру.
Накануне в ДНР опровергли сообщения о потере Клещеевки. По данным военкоров, в четверг продолжаются бои за стратегически важные высоты в районе населенного пункта, пишет «Свободная пресса».
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