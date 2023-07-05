Российская артиллерия шквальным огнем отразила атаку ВСУ на Запорожском направлении

Артиллерия Вооруженных сил России шквальным огнем отразила атаку украинской группы на Запорожском направлении, сообщил командир подразделения ВС РФ, передает РИА Новости.

Отмечается, что в составе колонны был замечен танк Leopard, бронегруппы обнаружила воздушная разведка. По словам командира, ВСУ вынуждены были вернуться на прежние позиции.

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Рано утром 5 июля члена главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские Вооруженные силы готовятся к наступлению в регионе. Отмечается, что украинская армия перебрасывает силы из состава 116-й отдельной механизированной бригадой численностью до танкового батальона, в район Степногорска, передает «Радиоточка НСН».

Российская армия продолжает поражать позиции ВСУ. Начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев накануне сообщил, что военные нанесли ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по местам дислокации батальона «Кракен» и «Грузинского легиона» на Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ

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