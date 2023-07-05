Рано утром 5 июля члена главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские Вооруженные силы готовятся к наступлению в регионе. Отмечается, что украинская армия перебрасывает силы из состава 116-й отдельной механизированной бригадой численностью до танкового батальона, в район Степногорска, передает «Радиоточка НСН».

Российская армия продолжает поражать позиции ВСУ. Начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев накануне сообщил, что военные нанесли ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по местам дислокации батальона «Кракен» и «Грузинского легиона» на Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях.

