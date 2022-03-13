Российская авиация и ПВО сбили украинский самолет Су-24 и два беспилотника

По данным военного ведомства РФ, российские военные за период ведения специальной военной операции вывели из строя 3 687 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 99 самолетов, 128 БПЛА, 1 194 танка и прочих боевых бронированных машин, 121 РСЗО, 443 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 991 единица специальной военной автотехники.

Ранее российские военные уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Донецкой народной республике при помощи ударного беспилотника «Иноходец» ВКС России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

