Российская авиация и ПВО сбили украинский самолет Су-24 и два беспилотника

Авиация и ПВО ВКС России уничтожили один украинский самолет Су-24 в районе Любимовка и два беспилотных летательных аппарата. Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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По данным военного ведомства РФ, российские военные за период ведения специальной военной операции вывели из строя 3 687 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 99 самолетов, 128 БПЛА, 1 194 танка и прочих боевых бронированных машин, 121 РСЗО, 443 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 991 единица специальной военной автотехники.

Ранее российские военные уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Донецкой народной республике при помощи ударного беспилотника «Иноходец» ВКС России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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Фото: tupolev.ru
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