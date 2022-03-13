Российские войска освободили монахов-заложников украинских националистов

МО: ВС РФ освободили около 300 граждан и монахов, которых держали в заложниках боевики украинских националистов СМИ: Израиль может стать посредником на российско-украинских переговорах Экс-президент США Трамп заявил, что кризис на Украине может превратиться в глобальный конфликт В Китае зафиксировали резкий рост случаев COVID-19 Российский боец смешанных единоборств Рабаданов одержал победу на турнире в США