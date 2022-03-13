Российские войска освободили монахов-заложников украинских националистов

Российские военные освободили около 300 мирных жителей и монахов Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, которых боевики нацбатальона «Айдар» (организация запрещена в России – прим. НСН) держали в качестве заложников.

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Украинские националисты оборудовали огневые позиции непосредственно в монастыре в поселке Никольское.

«При освобождении данного населенного пункта российскими подразделениями часть националистов уничтожена, остальные рассеяны. Заложники и строения монастыря не пострадали», — заявили в Минобороны.

Соединения ВС РФ установили контроль над южными районами населенных пунктов Никольское, Благодатное, Владимировка и Павловка. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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ФОТО: Минобороны РФ
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