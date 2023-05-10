Российская армия продолжила наступление на северо-западе и западе Артемовска

Майские праздники в Москве прошли без серьезных коммунальных аварий В Новой Москве к сентябрю построят семь школ и пять детсадов Школьники столицы пройдут в мае стажировки на высокотехнологичных предприятиях Площадки фестиваля «Московская весна» посетили 630 тысяч человек Фестиваль «Рыбная неделя» откроется в столице 26 мая