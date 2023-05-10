Российская армия продолжила наступление на северо-западе и западе Артемовска

Штурмовые отряды продолжают наступательные действия на Донецком направлении на северо-западной и западной окраинах Артёмовска, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В МИД Украины заявили, что в случае неудачи у Киева будет еще одно контрнаступление

В сообщении говорится, что подразделения ВДВ РФ сковывают действия Вооружённых сил Украины (ВСУ) на флангах при боях за город.

Уточняется, что российские авиация и артиллерия поразили подразделения 67-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Ступочки ДНР и западной окраины Артемовска.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что артиллерия сорвала три попытки ВСУ провести ротацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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