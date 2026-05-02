Над территорией России сбили 215 украинских беспилотников

Более 200 украинских беспилотников самолетного типа было ликвидировано над территорией России за минувшую ночь. Об этом сообщили в Минобороны.

«В период с 20:00 мск 1 мая до 08:00 мск 2 мая дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 215 украинских беспилотных летательных аппаратов», - отмечает ведомство.

Дроны сбили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, а также Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областях. Кроме того, БПЛА нейтрализовали в Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму, над водами Азовского и Черного морей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении пяти беспилотников, летевших на столицу.

