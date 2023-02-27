Российская армия досрочно получила комплексы «Тор»
Ижевский электромеханический завод «Купол» досрочно отправил российской армии зенитные ракетные комплексы «Тор» в 2022 году. Об этом заявил генеральный директор завода Фанил Зиятдинов в беседе с изданием «Национальная оборона».
Он отметил, что средние темпы роста производства достигли уровня 120%. Зиятдинов назвал главным результатом работы предприятия выполнение обязательств по гособоронзаказу.
По мнению генерального директора организации, «Тор» доказал свою конкурентоспособность на мировом рынке. Подтверждением тому явился рост поставок техники в рамках военно-технического сотрудничества иностранным заказчикам.
Также, отметил Зиятдинов, «Купол уделяет значительное внимание повышению характеристик ЗРК «Тор»: обновляется элементная база, модернизируются приборы и узлы, дорабатывается программное обеспечение.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия продолжит поставлять республике военную технику. Об этом сообщило агентство НСН.
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