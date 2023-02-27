Лукашенко заявил, что Россия продолжит поставлять Белоруссии военную технику

На совещании по вопросам финансирования закупок продукции военного назначения для нужд силовых ведомств он отметил, что поставки будут осуществляться в интересах белорусской части региональной группировки войск Союзного государства.

По словам Лукашенко, речь идёт о самолётах Су-30СМ, вертолётах Ми-35М, бронетранспортёрах, ракетах и боеприпасах, при этом Минску уже передали оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».

«Также передан зенитный ракетный комплекс большой дальности С-400... закуплены и поставлены батарея зенитного ракетного комплекса «Тор», противотанковые управляемые ракеты, миномёты, реактивные пехотные огнемёты, более 830 тысяч боеприпасов различного калибра», - добавил белорусский президент.

Ранее первый замначальника вооружения ВС Белоруссии, начальник штаба вооружения Андрей Федин назвал поступление новой военной техники в армию способом реагирования на масштаб вооружения соседей, сообщает RT.

