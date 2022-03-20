Росгвардия: в Изюме захвачены в плен лидеры нацформирований и пособников СБУ

Военнослужащие Росгвардии в рамках операции по освобождению города Изюм взяли в плен лидеров нацформирований и пособников СБУ.

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«В ходе боя они... взяли в плен нескольких лидеров националистических формирований и пособников СБУ, захватили важные документы», — сообщает ведомство.

Уточняется, что 40 военнослужащих Росгвардии представлены к государственным наградам за участие в освобождении города Изюм в Харьковской области Украины. Об этом сообщает RT.

Ранее российская авиация в ходе спецоперации на Украине поразила 62 военных объекта, в том числе три командных пункта.

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ФОТО: РИА Новости//Валерий Мельников
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