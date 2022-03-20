СМИ: На Украине погибли трое грузинских военнослужащих

На Украине погибли трое грузинских военных, сражавшихся на стороне Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Мтавари архи».

По предварительным данным, погибли Гия Бериашвили, Бахва Чикобава и Давид Ратиани. Сообщается, что Чикобава погиб в Мариуполе, двое других военнослужащих - в городе Ирпень, пишет Газета.ru.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что ВКС России 20 марта ракетным ударом поразили центр подготовки украинских Сил специальной операции под Житомиром, где находилась база иностранных наемников.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:УкраинаГибельВоеннослужащиеГрузия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры