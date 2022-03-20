СМИ: На Украине погибли трое грузинских военнослужащих

Володин: президент Украины Зеленский совершил ошибку, издав указ о запрете деятельности оппозиционных партий в стране

ТАСС: количество прибывших в РФ из ДНР и ЛНР, а также с Украины, превысило 335 тысяч

СМИ: лидер ЛДПР Жириновский находится в критическом состоянии

Захарова: в ФРГ власти могут предложить жителям меньше дышать «против России»

СМИ: ситуация на Украине замедлит восстановление мировой экономики