Росгвардейцы задержали в Лисичанске пособников ВСУ с важными документами
Сотрудники Росгвардии задержали в Лисичанске троих пособников Вооружённых сил Украины (ВСУ), у которых изъяли электронные носители и документы с важными сведениями, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что Кировске были обнаружены реактивные снаряды РСЗО «Град», танковые снаряды и 65 взрывателей различной модификации.
В населённом пункте Тошковка сотрудники ОМОН обнаружили два схрона, в которых, помимо прочего, находились установка ПТУР «Фагот» с ракетой, гранатометы, два огнемёта, несколько десятков снарядов калибра 152 мм, противотанковые и противопехотные мины.
Ранее в Энергодаре были задержаны сотрудники Запорожской АЭС, которые оказались украинскими наводчиками.
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