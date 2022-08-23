Росгвардейцы задержали в Лисичанске пособников ВСУ с важными документами

Сотрудники Росгвардии задержали в Лисичанске троих пособников Вооружённых сил Украины (ВСУ), у которых изъяли электронные носители и документы с важными сведениями, сообщает пресс-служба ведомства.

В ЛНР сообщили о ликвидации белорусского националиста Марчука под Лисичанском

В сообщении говорится, что Кировске были обнаружены реактивные снаряды РСЗО «Град», танковые снаряды и 65 взрывателей различной модификации.

В населённом пункте Тошковка сотрудники ОМОН обнаружили два схрона, в которых, помимо прочего, находились установка ПТУР «Фагот» с ракетой, гранатометы, два огнемёта, несколько десятков снарядов калибра 152 мм, противотанковые и противопехотные мины.

Ранее в Энергодаре были задержаны сотрудники Запорожской АЭС, которые оказались украинскими наводчиками.

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Фото: rosguard.gov.ru
ТЕГИ:СпецоперацияЗадержаниеВСУЛНРРосгвардия
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