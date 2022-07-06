В ЛНР сообщили о ликвидации белорусского националиста Марчука под Лисичанском

По его словам, Марчук был известен под позывным «Брест». В свою очередь в МВД Белоруссии подтвердили, что против Марчука на родине было возбуждено уголовное дело за участие в боевых действиях на территории зарубежного государства, отмечает RT.

Ранее посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил, что Лисичанск перешел под контроль союзных сил всего за двое суток благодаря тщательно спланированной операции, передает телеканал «360». При этом в ходе боев в 3-х км от Лисичанского нефтеперерабатывающего завода 26 июня российскими подразделениями были уничтожены две диверсионно-разведывательные группы наемников, подчеркивает «Свободная пресса».

