В ЛНР сообщили о ликвидации белорусского националиста Марчука под Лисичанском
Националиста из Белоруссии Ивана Марчука ликвидировали под Лисичанском в Луганской народной республике. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, Марчук был известен под позывным «Брест». В свою очередь в МВД Белоруссии подтвердили, что против Марчука на родине было возбуждено уголовное дело за участие в боевых действиях на территории зарубежного государства, отмечает RT.
Ранее посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил, что Лисичанск перешел под контроль союзных сил всего за двое суток благодаря тщательно спланированной операции, передает телеканал «360». При этом в ходе боев в 3-х км от Лисичанского нефтеперерабатывающего завода 26 июня российскими подразделениями были уничтожены две диверсионно-разведывательные группы наемников, подчеркивает «Свободная пресса».
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