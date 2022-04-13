Росгвардейцы обнаружили в Харьковской области опорный пункт националистов

Замаскированный опорный пункт и группа националистов были обнаружены росгвардейцами в Харьковской области на Украине, сообщает пресс-служба ведомства.

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В сообщении говорится, что противник был обнаружен в ходе выполнения разведывательно-поисковых задач, с помощью беспилотных летательных аппаратов, затем координаты были переданы артиллеристам.

«В результате точного целеуказания российские артиллеристы нанесли огневой удар. Цели были уничтожены», - добавили в Росгвардии.

Ранее лейтенанту Росгвардии Максиму Концову, который в ходе спецоперации ВС РФ на Украине пожертвовал собой и спас товарищей, было присвоено звание Героя России посмертно.

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Фото: rosguard.gov.ru
ТЕГИ:БеспилотникиУкраинаРосгвардия
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