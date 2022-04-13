Росгвардейцы обнаружили в Харьковской области опорный пункт националистов
Замаскированный опорный пункт и группа националистов были обнаружены росгвардейцами в Харьковской области на Украине, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что противник был обнаружен в ходе выполнения разведывательно-поисковых задач, с помощью беспилотных летательных аппаратов, затем координаты были переданы артиллеристам.
«В результате точного целеуказания российские артиллеристы нанесли огневой удар. Цели были уничтожены», - добавили в Росгвардии.
Ранее лейтенанту Росгвардии Максиму Концову, который в ходе спецоперации ВС РФ на Украине пожертвовал собой и спас товарищей, было присвоено звание Героя России посмертно.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+11 754 / сут.
Умерли
373 тыс.+267 / сут.
Выздоровели
17,3 млн+28 135 / сут.
- Суд острова Джерси заморозил активы Романа Абрамовича на $7 млрд
- Захарова обвинила украинскую сторону в намеренном затягивании переговоров
- Льготную ипотеку в России решили давать ИТ-специалистам
- Росгвардейцы обнаружили в Харьковской области опорный пункт националистов
- Супруга Виктора Медведчука потребовала его немедленного освобождения
- Из игры FIFA 22 убрали все российские команды
- «Волейбольный мяч?» Болельщики «Спартака» смеются над «юбилейной» эмблемой
- Планировавшего теракт сторонника ИГ* задержали на Ставрополье
- ЕКА объявило о приостановке сотрудничества с Россией по лунным миссиям
- «Нереальный анекдот»: Калягин назвал увольнение Райкина «гоголевским сюжетом»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru