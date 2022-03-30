Путин наградил росгвардейцев за проявленное мужество во время спецоперации на Украине

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждён офицер Росгвардии В. Павлов, который получил осколочное и огнестрельное ранения, однако продолжил руководить подчинёнными, благодаря чему удалось подавить огневые точки украинских войск.

Медалью Суворова глава государства наградил сержанта Росгвардии И. Бузаева, который действовал в составе минометной батареи и выполнил поставленные задачи, несмотря на ранение.

Ранее президент Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя России командиру бригады морской пехоты полковнику Алексею Бернгарду.

