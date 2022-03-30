Путин наградил росгвардейцев за проявленное мужество во время спецоперации на Украине
Президент РФ Владимир Путин наградил бойцов Росгвардии за проявленное мужество во время спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба ведомства.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждён офицер Росгвардии В. Павлов, который получил осколочное и огнестрельное ранения, однако продолжил руководить подчинёнными, благодаря чему удалось подавить огневые точки украинских войск.
Медалью Суворова глава государства наградил сержанта Росгвардии И. Бузаева, который действовал в составе минометной батареи и выполнил поставленные задачи, несмотря на ранение.
Ранее президент Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя России командиру бригады морской пехоты полковнику Алексею Бернгарду.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+20 145 / сут.
Умерли
368 тыс.+352 / сут.
Выздоровели
16,8 млн+51 085 / сут.
- У Брюса Уиллиса диагностировали афазию
- В ВОЗ призвали готовиться к новой пандемии
- Байден и Зеленский разговаривали около часа
- Президент Южной Осетии выразил желание республики войти в состав РФ
- Словакия потребовала сократить персонал посольства России
- «Позитивное продвижение». Лавров прокомментировал переговоры с Украиной в Стамбуле
- Путин посмертно наградил протоиерея Артемова орденом Мужества
- В Италии проходят антиправительственные митинги
- Рябков: Россия надеется найти компромисс с ЕС для оплаты газа в рублях
- Путин обсудил с Шольцем оплату газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru