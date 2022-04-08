Лейтенанту Росгвардии просвоено звание Героя России посмертно

Лейтенанту Росгвардии Максиму Концову, который в ходе спецоперации ВС РФ на Украине пожертвовал собой и спас товарищей, присвоено звание Героя России посмертно, сообщает пресс-служба ведомства.

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В сообщении говорится, что лейтенант был старшим разведгруппы, которая обнаружила «диверсионную группу националистов» и вступила с ней в бой.

«Лейтенант Концов, получив несколько огнестрельных ранений, обнаружил и уничтожил вражеского гранатометчика и продолжил руководить подчиненными. Пожертвовав собой, офицер Росгвардии спас боевых товарищей», - отметили в пресс-службе.

В Росгвардии добавили, что благодаря действиям Концова был захвачен и ликвидирован крупный схрон оружия и боеприпасов, а диверсионная группа уничтожена.

Ранее за проявленное мужество во время спецоперации по демилитаризации Украины звание Героя России было присвоено капитану вооруженных сил России Алексею Левкину.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаРосгвардияНаградаГерой России
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