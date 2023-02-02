Рогозин завяил, что четыре боевых робота «Маркер» прибыли в Донбасс
Руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале заявил, что четыре робототехнических платформы «Маркер» прибыли в Донбасс.
По его словам, специалисты приступили к отработке алгоритмов ведения боя в составе группы боевых роботов.
«Начинаем загрузку образов целей, отработку алгоритмов ведения боя в составе группы боевых роботов и установку мощного противотанкового вооружения», - написал он.
Ранее Рогозин заявил, что российский ударный боевой робот «Маркер» научат уничтожать технику противника, в том числе западные танки, и их экипажи, сообщает НСН.
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