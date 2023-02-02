Рогозин завяил, что четыре боевых робота «Маркер» прибыли в Донбасс

По его словам, специалисты приступили к отработке алгоритмов ведения боя в составе группы боевых роботов.

«Начинаем загрузку образов целей, отработку алгоритмов ведения боя в составе группы боевых роботов и установку мощного противотанкового вооружения», - написал он.

Ранее Рогозин заявил, что российский ударный боевой робот «Маркер» научат уничтожать технику противника, в том числе западные танки, и их экипажи, сообщает НСН.

