Рогозин завяил, что четыре боевых робота «Маркер» прибыли в Донбасс

Руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале заявил, что четыре робототехнических платформы «Маркер» прибыли в Донбасс.

Дело чести: Рогозин пообещал, что обстрелявший его украинский расчет будет уничтожен

По его словам, специалисты приступили к отработке алгоритмов ведения боя в составе группы боевых роботов.

«Начинаем загрузку образов целей, отработку алгоритмов ведения боя в составе группы боевых роботов и установку мощного противотанкового вооружения», - написал он.

Ранее Рогозин заявил, что российский ударный боевой робот «Маркер» научат уничтожать технику противника, в том числе западные танки, и их экипажи, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:СпецоперацияДонбассДмитрий Рогозин
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