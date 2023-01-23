Дело чести: Рогозин пообещал, что обстрелявший его украинский расчет будет уничтожен

По его словам, ее боевой расчет отслеживается и будет уничтожен.

«Поскольку я работал четыре года в нашей государственной корпорации "Роскосмос", у меня там есть и добрые друзья, и партнеры, и товарищи. Я запросил точную карту, снимок, который был сделан в этот день, в этот вечер, одним из наших космических аппаратов. Я считаю, что мы установили точно то орудие, из которого производился выстрел, которое находилось на оптимальном для выстрелов расстоянии и позиции. Мы продолжаем отслеживать этот боевой расчет, который по нам вел огонь, и я надеюсь, вернувшись, их найти и уничтожить», — сказал экс-глава госкорпорации.

Он назвал это дело чести. «Потому что я потерял двух своих бойцов, и это были мои друзья, я с ними много лет работал вместе. У русских добровольцев там нет таких подчиненных отношений, ты начальник, значит, а ты охранник — как в окопе быть охранником? Это смешно. Это мои братья, я потерял там близких людей, членов моей семьи, поэтому, конечно, и как мужчина, и как офицер я обязан просто операцию "Возмездие" реализовать», — отметил Рогозин.

В конце декабря 2022 года экс-глава «Роскосмоса» получил ранение в результате обстрела ресторанно-гостиничного комплекса в Донецке, где Рогозин проживал с группой военных советников. Позже он опубликовал свою первую фотографию после операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

