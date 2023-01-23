Дело чести: Рогозин пообещал, что обстрелявший его украинский расчет будет уничтожен

Бывший руководитель «Роскосмоса», глава группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что спутниковые снимки позволили точно установить гаубицу, из которой на него было совершено покушение в Донецке, сообщает РИА Новости.

Рогозину успешно удалили осколок из позвоночника

По его словам, ее боевой расчет отслеживается и будет уничтожен.

«Поскольку я работал четыре года в нашей государственной корпорации "Роскосмос", у меня там есть и добрые друзья, и партнеры, и товарищи. Я запросил точную карту, снимок, который был сделан в этот день, в этот вечер, одним из наших космических аппаратов. Я считаю, что мы установили точно то орудие, из которого производился выстрел, которое находилось на оптимальном для выстрелов расстоянии и позиции. Мы продолжаем отслеживать этот боевой расчет, который по нам вел огонь, и я надеюсь, вернувшись, их найти и уничтожить», — сказал экс-глава госкорпорации.

Он назвал это дело чести. «Потому что я потерял двух своих бойцов, и это были мои друзья, я с ними много лет работал вместе. У русских добровольцев там нет таких подчиненных отношений, ты начальник, значит, а ты охранник — как в окопе быть охранником? Это смешно. Это мои братья, я потерял там близких людей, членов моей семьи, поэтому, конечно, и как мужчина, и как офицер я обязан просто операцию "Возмездие" реализовать», — отметил Рогозин.

В конце декабря 2022 года экс-глава «Роскосмоса» получил ранение в результате обстрела ресторанно-гостиничного комплекса в Донецке, где Рогозин проживал с группой военных советников. Позже он опубликовал свою первую фотографию после операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: vk.com/rogozin_do
ТЕГИ:СпецоперацияДмитрий Рогозин
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