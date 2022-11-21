Рогозин заявил о важности возвращения Киева

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о важности возвращения Киева. Интервью с ним размещено в Telegram-канале журналиста ВГТРК Андрея Руденко.

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Политик заметил, что оставлять Украину в ее нынешнем состоянии недопустимо. Рогозин подчеркнул, что для него столица Украины не чужой город и что он понимает необходимость вхождения Киева в состав России, видя, какая «бесовщина» происходит в городе.

Ранее известный американский инвестор и миллиардер Билл Экман заявил, что Украина должна отказаться от притязаний на Крым и от вступления в НАТО, чтобы урегулировать конфликт на территории страны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:КиевДмитрий Рогозин
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