Рогов заявил о зачистке запорожского села Дорожнянка от ВСУ
Российские военные выбили украинских боевиков из села Дорожнянка в Запорожской области. Об этом заявил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
По его словам, армия России выбила противника из населенного пункта и зачистила село. Рогов уточнил, что Дорожнянка расположена к югу от города Гуляйполе, который пока остается под оккупацией ВСУ.
Ранее Владимир Рогов в беседе с НСН рассказал, что российские военные активно продвигаются на времевском направлении Запорожского фронта. До Запорожья армии РФ необходимо взять два серьезных укрепрайона и «выдушивать» ВСУ по примеру Мариуполя.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Смирнов: ПВО сбила десять беспилотников над Курской областью
- Байден пошутил, что жена угрожает отправить его в космос
- Рогов заявил о зачистке запорожского села Дорожнянка от ВСУ
- Трамп назначил пресс-секретарем Белого дома 27-летнюю Каролин Ливитт
- Умер режиссер и кинооператор Александр Панкратов
- Прокуратура Франции потребовала суда над министром культуры за коррупцию
- Футболисты сборной Косова ушли с поля во время матча Лиги наций с Румынией
- Украденного в Москве кота Лучика нашли на столичной парковке
- Глава МИД Польши анонсировал «самые важные переговоры» по Украине
- В Абхазии заявили, что президент страны Бжания не уезжал в Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru