Рогов заявил о зачистке запорожского села Дорожнянка от ВСУ

Российские военные выбили украинских боевиков из села Дорожнянка в Запорожской области. Об этом заявил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

По его словам, армия России выбила противника из населенного пункта и зачистила село. Рогов уточнил, что Дорожнянка расположена к югу от города Гуляйполе, который пока остается под оккупацией ВСУ.

Ранее Владимир Рогов в беседе с НСН рассказал, что российские военные активно продвигаются на времевском направлении Запорожского фронта. До Запорожья армии РФ необходимо взять два серьезных укрепрайона и «выдушивать» ВСУ по примеру Мариуполя.

