«По примеру Мариуполя»: Рогов оценил стратегию РФ по освобождению Запорожья
Владимир Рогов заявил НСН, что российским силам предстоит освободить Орехов и Гуляйполе, а Запорожье, вероятно, будут брать «в обход».
Российские силы активно продвигаются на времевском направлении Запорожского фронта, до Запорожья предстоит взять два серьезных укрепрайона, а затем «выдушивать» противника по примеру Мариуполя, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в разговоре с НСН.
Украинские СМИ со ссылкой на интерактивную онлайн-карту военных действий Deep State сообщают об атаках российской армии на юге ДНР возле Макаровки и Ровнополя. Ожидается, что российские силы «будут щупать оборону Запорожья». Рогов предположил, какая тактика будет у российских сил.
«Если мы говорим о непосредственно времевском направлении Запорожского фронта, здесь мы видим продвижение, освобождение Макаровки и Ровнополя. Эти населенные пункты были взяты с разницей в несколько дней, сейчас заканчивается зачистка, уже висят флаги России. Наступление нашей армии продолжается дальше. Ближе к Запорожью именно ореховский участок, непосредственно район Работино, город Орехово, Васильевка, на этих направлениях таких активных действий пока нет», - рассказал он.
По его словам, российским силам еще предстоит освободить Орехов и Гуляйполе, а Запорожье, вероятно, будут брать «в обход».
«Главные укрепрайоны противника до Запорожья – это Орехов и Гуляйполе. Когда данные населенные пункты будут освобождены, откроется оперативный простор запорожских степей, где особых преград не будет в виде больших рек, гор и лесов. Это даст возможности российской армии, противник это понимает. Город Запорожье – это один из крупнейших городов с десятками заводов, на которых работали десятки тысяч работников. Эти заводы под контролем украинских олигархов, они являются спонсорами боевиков. Поэтому для города они подготовили плохую судьбу по примеру Мариуполя. В городе заминированы все мосты через реку Днепр и ДнепроГЭС. Какая у нас будет стратегия в отношении освобождения города, покажет время. Вполне возможно, что пойдем в обход, не будем использовать удары в лоб, выберем тактику выдушивания противника путем лишения его возможностей получения подкрепления», - объяснил собеседник НСН.
Вооруженные силы Украины планируют нанести массированный удар по дамбе в городе Васильевке в Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимира Рогова, передает «Радиоточка НСН».
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