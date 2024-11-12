Российские силы активно продвигаются на времевском направлении Запорожского фронта, до Запорожья предстоит взять два серьезных укрепрайона, а затем «выдушивать» противника по примеру Мариуполя, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в разговоре с НСН.

Украинские СМИ со ссылкой на интерактивную онлайн-карту военных действий Deep State сообщают об атаках российской армии на юге ДНР возле Макаровки и Ровнополя. Ожидается, что российские силы «будут щупать оборону Запорожья». Рогов предположил, какая тактика будет у российских сил.