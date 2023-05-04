Рогов заявил о скоплении ВСУ на передовой в Запорожской области

По словам эксперта, противник собрал на передовой «достаточно сил». ВСУ нацелены на проведение разведки боем, чтобы пробить первую линию российской обороны, а затем прорваться и начать полномасштабное наступление основными силами. Одним из направлений удара может стать Токмак, считает Рогов. Российским войскам известно о планах ВСУ.

«Контрнаступление в Запорожской области может стать началом конца для существования всего киевского режима. Пощады террористам, засевшим в Киеве, их боевикам и пособникам не будет», — цитирует Рогова РИА Новости.

Накануне армия России отбила атаку украинской бронегруппы на Ореховском направлении, напоминает телеканал «360». Противник потерял танк, бронетранспортер, часть личного состава и отступил на исходные позиции, отмечает Ura.ru.

