Рогов заявил о скоплении ВСУ на передовой в Запорожской области
Украинские военные скопили силы для начала контрнаступления в Запорожской области. Об этом сообщил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам эксперта, противник собрал на передовой «достаточно сил». ВСУ нацелены на проведение разведки боем, чтобы пробить первую линию российской обороны, а затем прорваться и начать полномасштабное наступление основными силами. Одним из направлений удара может стать Токмак, считает Рогов. Российским войскам известно о планах ВСУ.
«Контрнаступление в Запорожской области может стать началом конца для существования всего киевского режима. Пощады террористам, засевшим в Киеве, их боевикам и пособникам не будет», — цитирует Рогова РИА Новости.
Накануне армия России отбила атаку украинской бронегруппы на Ореховском направлении, напоминает телеканал «360». Противник потерял танк, бронетранспортер, часть личного состава и отступил на исходные позиции, отмечает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru