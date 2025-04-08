Тактаров выступил против идеи назвать в честь Овечкина улицу

По его словам, есть люди, десятилетиями работающие в школах и на производстве, или изобретающие что-то важное для страны, однако в их честь ничего не называют.

«Есть люди, которые на одном месте по 50 лет работают. Почему не называют их именами? А что моим именем не назвали ничего? 25 лет страна восхищалась», - заключил он.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитриq Свищев призвал назвать в честь Овечкина, ставшего лучшим снайпером в НХЛ, стадион, сквер или улицу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

