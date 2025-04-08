Тактаров выступил против идеи назвать в честь Овечкина улицу
Называть улицу или станцию метро в честь выступающего за «Вашингтон Кэпиталз» россиянина Александра Овечкина не следует. Как пишет РИА Новости, об этом заявил первый российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), актёр Олег Тактаров.
По его словам, есть люди, десятилетиями работающие в школах и на производстве, или изобретающие что-то важное для страны, однако в их честь ничего не называют.
«Есть люди, которые на одном месте по 50 лет работают. Почему не называют их именами? А что моим именем не назвали ничего? 25 лет страна восхищалась», - заключил он.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитриq Свищев призвал назвать в честь Овечкина, ставшего лучшим снайпером в НХЛ, стадион, сквер или улицу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru