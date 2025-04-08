Актер Ефремов выйдет на свободу 9 апреля
Решение об условно-досрочном освобождении (УДО) заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова вступит в законную силу 9 апреля. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила помощник председателя Алексеевского районного суда Ольга Штень.
Она пояснила, что решение об УДО было принято 24 марта, и с этой даты следует отсчитывать 15 суток. Именно в течение этого срока можно обжаловать решение суда, однако жалобы до сих пор не поступали.
«Последние 15-е сутки, это получается 8 апреля... сегодня последний день для подачи таковых жалоб... если они не будут поданы, то 9-го числа... постановление вступает в законную силу», - указала Штень.
Ранее адвокат Юрий Падалко заявил, что в колонии у Ефремова обострилась хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ), поэтому после освобождения он займётся лечением, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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