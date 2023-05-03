Рогов сообщил об атаке ВСУ в Запорожской области
Украинская армия начала атаку на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил в своем Telegram-канале глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Сегодня вечером после массированной артподготовки бронегруппа боевиков ВСУ снова пошла в наступление южнее Орехова», - написал он.
По словам Рогова, российские мотострелки и разведка на первой линии обороны встретили противника прицельным огнем. В данный момент бой в самом разгаре, уточнил глава движения.
«Что это - разведка боем, попытка прорыва или так долго ожидаемое полномасштабное наступление, - говорить рано», - добавил он.
Замглавы назначенного Украиной Херсонского областного совета Юрий Соболевский ранее заявил о фактическом начале наступления ВСУ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru