Рогов сообщил об атаке ВСУ в Запорожской области

«Сегодня вечером после массированной артподготовки бронегруппа боевиков ВСУ снова пошла в наступление южнее Орехова», - написал он.

По словам Рогова, российские мотострелки и разведка на первой линии обороны встретили противника прицельным огнем. В данный момент бой в самом разгаре, уточнил глава движения.

«Что это - разведка боем, попытка прорыва или так долго ожидаемое полномасштабное наступление, - говорить рано», - добавил он.

Замглавы назначенного Украиной Херсонского областного совета Юрий Соболевский ранее заявил о фактическом начале наступления ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

