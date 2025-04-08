Ректора Псковского госуниверситета задержали по делу о хищениях

Ректор Псковского госуниверситета Наталья Ильина задержана по делу о хищении бюджетных средств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на РИА на правоохранительные органы.

По данным следствия, ректор оформила трудоустройство в вузе несуществующего сотрудника, через которого присвоила порядка 10 млн рублей. Телеграм-канал Shot утверждает, что преподаватели обвинили её в хищениях их зарплат. Ильина, по их словам, повысила подчиненным зарплату, однако разницу присваивала себе.