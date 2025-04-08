Ректора Псковского госуниверситета задержали по делу о хищениях
Ректор Псковского госуниверситета Наталья Ильина задержана по делу о хищении бюджетных средств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на РИА на правоохранительные органы.
По данным следствия, ректор оформила трудоустройство в вузе несуществующего сотрудника, через которого присвоила порядка 10 млн рублей. Телеграм-канал Shot утверждает, что преподаватели обвинили её в хищениях их зарплат. Ильина, по их словам, повысила подчиненным зарплату, однако разницу присваивала себе.
По данным источника РИА Новости, в Москве ректор приобрела две квартиры в районе Тропарево-Никулино, общая стоимость которых оценивают в 40 миллионов рублей. Одну из них Ильина оформила на неработающую мать-пенсионерку для сокрытия доходов.
Ранее победителя шоу «Танцы со звездами» Алексея Леденева обвинили в хищениях у концерна «Калашников», его отправили под домашний арест.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru