Ректора Псковского госуниверситета задержали по делу о хищениях

Ректор Псковского госуниверситета Наталья Ильина задержана по делу о хищении бюджетных средств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на РИА на правоохранительные органы.

По данным следствия, ректор оформила трудоустройство в вузе несуществующего сотрудника, через которого присвоила порядка 10 млн рублей. Телеграм-канал Shot утверждает, что преподаватели обвинили её в хищениях их зарплат. Ильина, по их словам, повысила подчиненным зарплату, однако разницу присваивала себе.

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По данным источника РИА Новости, в Москве ректор приобрела две квартиры в районе Тропарево-Никулино, общая стоимость которых оценивают в 40 миллионов рублей. Одну из них Ильина оформила на неработающую мать-пенсионерку для сокрытия доходов.

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Фото: mosobl.sledcom.ru
ТЕГИ:ХищениявузыПсков

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