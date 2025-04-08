Небензя назвал причиной гибели жителей в Кривом Роге непрофессионализм ВСУ

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что причиной гибели мирных жителей в Кривом Роге являются «непрофессиональные действия ПВО Украины». Об этом он сообщил на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, которое было созвано странами Запада в связи с ударом РФ по Кривому Рогу.

По словам Небензи, выпущенная на перехват украинская ракета послужила причиной гибели гражданского населения в прилегающей к ресторану зоне. Дипломат утверждает, что «на это указывают зафиксированные очевидцами характеристики поражающих элементов, наблюдавшиеся в момент гибели находившихся рядом с рестораном людей».