Небензя назвал причиной гибели жителей в Кривом Роге непрофессионализм ВСУ

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что причиной гибели мирных жителей в Кривом Роге являются «непрофессиональные действия ПВО Украины». Об этом он сообщил на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, которое было созвано странами Запада в связи с ударом РФ по Кривому Рогу.

По словам Небензи, выпущенная на перехват украинская ракета послужила причиной гибели гражданского населения в прилегающей к ресторану зоне. Дипломат утверждает, что «на это указывают зафиксированные очевидцами характеристики поражающих элементов, наблюдавшиеся в момент гибели находившихся рядом с рестораном людей».

В Сети появилось видео последствий удара «Искандером» по Кривому Рогу

4 апреля пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что «ракетой в фугасном снаряжении» нанесен удар по ресторану в Кривом Роге, где проводилось совещание командиров ВСУ с западными инструкторами. В российском военном ведомстве сообщили о гибели военнослужащих и офицеров иностранных государств.

Украинские власти утверждали, что удар был нанесен по гражданскому населению. По словам верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, в результате удара погибли девять детей.

На сегодняшнем заседании Совбеза ООН Небензя также заявил, что Москва готова к серьёзному диалогу по мирному урегулированию на Украине.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияВасилий Небензя

Горячие новости

Все новости

партнеры