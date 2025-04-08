Небензя заявил о готовности России к серьезному диалогу по Украине

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН по украинской тематике, он указал, что при этом Москва не позволит «прямо или косвенно использовать этот процесс» для укрепления военного потенциала Киева.

«Мы готовы к соответствующему диалогу, но не позволим никому обманывать нас», - сказал дипломат.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт сообщила, что американский лидер Дональд Трамп разочарован позициями президентов Украины и России по вопросу урегулирования конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».