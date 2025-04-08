Третьяковка представит работы, выполненные художниками совместно с ИИ

В рамках выставки пройдут кураторские и инклюзивные экскурсии, дискуссии и перформансы с художниками-участниками, а также публичные лекции специалистов Яндекса и сотрудников Третьяковки.

Выставка будет работать с 23 апреля по 25 мая, посетить ее можно бесплатно. Выставка будет работать с 23 апреля по 25 мая, посетить ее можно бесплатно. Забронировать удобное время посещения выставки можно на сайтах Яндекс Афиши и Третьяковской галереи.

Третьяковская галерея ранее с целью заинтересовать школьников и привлечь их в музейные залы разработала авторский маршрут с известным в молодежной среде блогером Владом Бумагой.

