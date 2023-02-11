Рогов заявил о скоплении 20-тысячной группировки ВСУ в Запорожской области

«По нашим оценкам, вдоль линии боевого соприкосновения (ЛБС) в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области скопилась двадцатитысячная группировка противника, но этого им будет недостаточно для организации полномасштабного наступления», — считает Рогов.

По его мнению, ВСУ продолжает наращивать число военной техники и боеприпасов, сообщает RT.

«Нам известно о планах противника, поэтому важно действовать на упреждение», — подчеркнул общественник.

Ранее он рассказал о том, что украинские диверсанты пытаются под видом российских военных проникнуть в Запорожскую область.

