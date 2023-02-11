Рогов заявил о скоплении 20-тысячной группировки ВСУ в Запорожской области
На подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области скопилась 20-тысячная группировка войск. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.
«По нашим оценкам, вдоль линии боевого соприкосновения (ЛБС) в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области скопилась двадцатитысячная группировка противника, но этого им будет недостаточно для организации полномасштабного наступления», — считает Рогов.
По его мнению, ВСУ продолжает наращивать число военной техники и боеприпасов, сообщает RT.
«Нам известно о планах противника, поэтому важно действовать на упреждение», — подчеркнул общественник.
Ранее он рассказал о том, что украинские диверсанты пытаются под видом российских военных проникнуть в Запорожскую область.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+12 845 / сут.
Умерли
396 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+8 258 / сут.
- Бербок признала ошибкой свои слова «о войне против России»
- Украина из «Градов» повторно обстреляла город в Белгородской области
- Рогов заявил о скоплении 20-тысячной группировки ВСУ в Запорожской области
- После землетрясения в Турции засняли разлом шириной свыше 200 метров
- Гладков сообщил о потерях в Шебекино после обстрела ВСУ
- Переговоры без условий? Россия и Запад обмениваются сигналами о готовности к диалогу по Украине
- Белгородская область второй раз за сутки попала под обстрел ВСУ
- Собянин рассказал о возрождении легендарного стадиона «Авангард»
- Генерал ФСБ рассказал, как ВСУ получают данные о военных операциях РФ
- Медведев предрек исчезновение европейской цивилизации из-за США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru