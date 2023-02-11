Рогов заявил о скоплении 20-тысячной группировки ВСУ в Запорожской области

На подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области скопилась 20-тысячная группировка войск. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Рогов: Запорожская область готова встречать иностранные танки

«По нашим оценкам, вдоль линии боевого соприкосновения (ЛБС) в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области скопилась двадцатитысячная группировка противника, но этого им будет недостаточно для организации полномасштабного наступления», — считает Рогов.

По его мнению, ВСУ продолжает наращивать число военной техники и боеприпасов, сообщает RT.

«Нам известно о планах противника, поэтому важно действовать на упреждение», — подчеркнул общественник.

Ранее он рассказал о том, что украинские диверсанты пытаются под видом российских военных проникнуть в Запорожскую область.

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Фото: telegram.org
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