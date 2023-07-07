Рогов заявил, что ВСУ специально бросают пехоту на мины в Запорожской области
Командование украинской армии целенаправленно бросает пехоту в атаку через минные поля в Запорожской области. Об этом заявил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам эксперта, отправляя вперед солдат, командиры «расчищают путь» для зарубежной тяжелой военной техники.
«В Киеве посчитали, что жизни солдат стоят намного меньше поставляемой Западом наступательной военной техники, в том числе танков и боевых машин», — цитирует Рогова РИА Новости.
Глава пророссийского движения подчеркнул, что украинские власти не считаются с жизнями военных и бросают их на верную смерть ради «западных интересов и амбиций», пишет «Свободная пресса». Рогов добавил, что «людей никто не жалеет».
Накануне Владимир Рогов сообщил, что ВСУ начали атаку новыми резервами на Ореховском участке, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru