Рогов заявил, что ВСУ специально бросают пехоту на мины в Запорожской области

Командование украинской армии целенаправленно бросает пехоту в атаку через минные поля в Запорожской области. Об этом заявил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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По словам эксперта, отправляя вперед солдат, командиры «расчищают путь» для зарубежной тяжелой военной техники.

«В Киеве посчитали, что жизни солдат стоят намного меньше поставляемой Западом наступательной военной техники, в том числе танков и боевых машин», — цитирует Рогова РИА Новости.

Глава пророссийского движения подчеркнул, что украинские власти не считаются с жизнями военных и бросают их на верную смерть ради «западных интересов и амбиций», пишет «Свободная пресса». Рогов добавил, что «людей никто не жалеет».

Накануне Владимир Рогов сообщил, что ВСУ начали атаку новыми резервами на Ореховском участке, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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