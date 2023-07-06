Рогозин: Российские военные захватили британскую ракету Storm Shadow
Российским военнослужащим удалось изъять с линии соприкосновения британскую крылатую ракету Storm Shadow, сообщил начальник Военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин в беседе с РИА Новости.
Уточняется, что вытащить ракету удалось военным из добровольческого отряда БАРС-11 и командования подразделения «Царских волков», отметил Рогозин. Он также рассказал, что ракета имеет только частичные разрушения, так как удачно рухнула на землю.
Российские технические специалисты разделили ракету на несколько частей и подготовили ее к транспортировке, добавил Рогозин.
В Минобороны России ранее сообщили, что украинские ракеты Storm Shadow все чаще стали попадать по объектам гражданской инфраструктуры или же приземляться, вовсе не взрываясь, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru