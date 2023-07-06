Рогозин: Российские военные захватили британскую ракету Storm Shadow

Уточняется, что вытащить ракету удалось военным из добровольческого отряда БАРС-11 и командования подразделения «Царских волков», отметил Рогозин. Он также рассказал, что ракета имеет только частичные разрушения, так как удачно рухнула на землю.

Российские технические специалисты разделили ракету на несколько частей и подготовили ее к транспортировке, добавил Рогозин.

В Минобороны России ранее сообщили, что украинские ракеты Storm Shadow все чаще стали попадать по объектам гражданской инфраструктуры или же приземляться, вовсе не взрываясь, передает «Радиоточка НСН».

