Рогов заявил, что ВСУ оставили первую линию обороны в Запорожской области

Украинские силовики оставили первую линию обороны в Запорожской области и отошли на позиции на второй и третьей линии. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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Как отметил чиновник в беседе с РИА Новости, планы украинских войск о наступлении в регионе «на время сорваны». Армии России удалось освободить и занять новые рубежи, получив более выгодное тактическое и стратегическое положение.

«Нашей армии удалось освободить, взять под огневой или оперативный контроль девять населенных пунктов», — подчеркнул Рогов.

Ранее СМИ сообщили, что российские военнослужащие пресекли попытку прорыва группы украинского спецназа в Запорожье.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияРегионыУкраинаВСУ
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