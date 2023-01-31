Рогов заявил, что ВСУ оставили первую линию обороны в Запорожской области

Как отметил чиновник в беседе с РИА Новости, планы украинских войск о наступлении в регионе «на время сорваны». Армии России удалось освободить и занять новые рубежи, получив более выгодное тактическое и стратегическое положение.

«Нашей армии удалось освободить, взять под огневой или оперативный контроль девять населенных пунктов», — подчеркнул Рогов.

Ранее СМИ сообщили, что российские военнослужащие пресекли попытку прорыва группы украинского спецназа в Запорожье.

