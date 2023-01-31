СМИ сообщили о попытке прорыва спецназа ВСУ в Запорожье
Российские военные пресекли попытку прорыва группы спецназа украинской армии в Запорожской области. Об этом пишет «Русская весна».
По данным военкоров, российские разведчики выявили передвижение противника на линии фронта ночью. Украинский спецназ обнаружили с помощью квадрокоптера с тепловизором. Артиллерия и расчет АГС оперативно нанесли удар по противнику, отмечает телеканал «360».
«Лишь один ... диверсант поднялся и сбежал после накрытия автоматическим гранатометом», — подчеркивает «Русская весна».
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко заявил, что солдаты ВСУ подорвались на собственных минах в районе Кременной, напоминает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+5 979 / сут.
Умерли
395 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 861 / сут.
- Замкомбата ВСУ: Бои под Артемовском - сущий ад
- В Пентагоне допустили применение ядерного оружия для защиты Южной Кореи
- В Германии рассказали о «подарке» главы МИД Бербок Кремлю
- Николай Дроздов поправляется после перелома рёбер
- МОК отверг критику Киева относительно допуска российских спортсменов к Олимпиаде
- Дорожные знаки на въезде в Волгоград заменили на «Сталинград»
- СМИ сообщили о попытке прорыва спецназа ВСУ в Запорожье
- ФСБ отчиталась о разоблачении 100 подпольных оружейников в РФ
- СМИ: Минобороны ограничит количество банков для выплат военнослужащим
- Порошенко заявил, что Минские соглашения дали Украине время для строительства армии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru