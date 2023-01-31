СМИ сообщили о попытке прорыва спецназа ВСУ в Запорожье

По данным военкоров, российские разведчики выявили передвижение противника на линии фронта ночью. Украинский спецназ обнаружили с помощью квадрокоптера с тепловизором. Артиллерия и расчет АГС оперативно нанесли удар по противнику, отмечает телеканал «360».

«Лишь один ... диверсант поднялся и сбежал после накрытия автоматическим гранатометом», — подчеркивает «Русская весна».

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко заявил, что солдаты ВСУ подорвались на собственных минах в районе Кременной, напоминает Ura.ru.

