Рогов: ВСУ переходят в глухую оборону в Херсонской области
Украинская армия переходит в глухую оборону в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Как отметил эксперт, ВСУ перебрасывают 30-тысячную группировку из-под Херсона на запорожское направление. Рогов подчеркнул, что противник уходит в оборону после прорыва Каховской гидроэлектростанции.
«Строятся фортификационные сооружения. Все это на правом берегу Днепра», — указал эксперт.
По мнению главы пророссийского движения, в Киеве осознают, что после переброски сил херсонское направление станет уязвимым местом для возможного удара армии России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru