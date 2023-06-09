Рогов: ВСУ переходят в глухую оборону в Херсонской области

В Воронеже беспилотник врезался в многоэтажку Норвежские сейсмологи обнаружили свидетельства взрыва на Каховской ГЭС Бах поблагодарил Макрона за заявление о допуске россиян на ОИ Ученый Всероссийского института рыбного хозяйства и океанографии Сергей Леонтьев рассказал, почему акулы подплывают так близко к берегу.