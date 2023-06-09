Рогов: ВСУ переходят в глухую оборону в Херсонской области

Украинская армия переходит в глухую оборону в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Рогов заявил о гигантских потерях украинской армии в Запорожской области

Как отметил эксперт, ВСУ перебрасывают 30-тысячную группировку из-под Херсона на запорожское направление. Рогов подчеркнул, что противник уходит в оборону после прорыва Каховской гидроэлектростанции.

«Строятся фортификационные сооружения. Все это на правом берегу Днепра», — указал эксперт.

По мнению главы пророссийского движения, в Киеве осознают, что после переброски сил херсонское направление станет уязвимым местом для возможного удара армии России.

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Фото: telegram.org
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