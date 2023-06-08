Рогов заявил о гигантских потерях украинской армии в Запорожской области

Войска ВСУ несут гигантские потери при попытках прорвать линию обороны в ходе наступления в Запорожской области. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, сообщило агентство РИА Новости.

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По его словам, украинская армия бросила беспрецедентное количество живой силы и военной техники на Запорожский участок фронта. Рогов подчеркнул, что действия украинских войск сдерживаются, в частности, авиацией, артиллерией и танковыми резервами российской армии.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что 5 июня ВСУ потеряли 1600 военнослужащих и 28 танков. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
ТЕГИ:СпецоперацияВСУ

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